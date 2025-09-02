Guerrero entre los estados con mayor distribución de medicamentos con Rutas de la Salud

Anuncio

Avanza cobertura de vacunación contra el sarampión y se incorpora Guerrero al programa “Laboratorio en tu Clínica”

Ciudad de México, a 02 de Septiembre del 2025.– En la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se destacaron los avances en materia de salud, que coloca a Guerrero entre las entidades con mayor distribución de medicamentos a través de las Rutas de la Salud, una cobertura del 90 por ciento en la aplicación de vacunas contra el sarampión y la incorporación del estado al programa Laboratorio en tu Clínica a través del programa IMSS-Bienestar.

Resultado de una estrecha coordinación con la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que Guerrero se ubica entre las diez entidades con mayor número de paquetes distribuidos de medicamentos en el marco de las Rutas de la Salud, junto con Estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Chiapas, Michoacán y Tamaulipas.

Subrayó que estos resultados evidencian la capacidad de organización y cobertura incluso en territorios con alta dispersión geográfica como Guerrero.

En cuanto a la mejora en los servicios de salud, Svarch Pérez anunció que el programa “Laboratorio en tu Clínica” se implementará a partir del 1 de octubre en todos los estados integrados a IMSS-Bienestar, incluido Guerrero, lo que permitirá acercar estudios médicos y diagnósticos oportunos a las y los pacientes de manera gratuita.

Respecto al panorama epidemiológico de sarampión, el secretario de Salud, David Kershenobich, resaltó que en Guerrero el 90% de la población objetivo ya cuenta con esquema completo de vacunación y detalló que en el estado se han confirmado 35 casos de sarampión, con una incidencia de 0.94% y sin ingresos hospitalarios registrados.

Estos resultados reflejan el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el Gobierno de México para fortalecer el sistema de salud y garantizar servicios médicos de calidad a las familias guerrerenses.