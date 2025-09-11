Guerrero pone orden en permisos y licencias; se blinda con tecnología contra el robo de autos: Evelyn Salgado

Anuncio

Participa la Gobernadora Evelyn Salgado en Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos

Guerrero, Estado de México, Morelos y CDMX forman frente de seguridad contra robo de autos

Jiutepec, Mor., a 10 de Septiembre del 2025.– Con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de seguridad, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda participó en la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, junto con las gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; de Morelos, Margarita González Saravia y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina.

Como resultado de los acuerdos de esta reunión, la gobernadora de Guerrero dijo que se continuarán fortaleciendo la colaboración e intercambio de información y el trabajo coordinado con los gobiernos estatales vecinos y con las áreas tecnológicas y de control vehicular para combatir el robo de automóviles.

Como parte de la regularización de licencias y permisos de circulación, dijo que se eliminarán los documentos irregulares expedidos por algunos municipios, sustituyéndolos por formatería única con medidas de seguridad, los cuales ya cuentan con validez y reconocimiento oficial, al estar publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

De igual forma, la mandataria guerrerense puntualizó que se reforzará el monitoreo de carreteras con la participación de la Guardia Nacional con el apoyo de 36 arcos Repuve y 75 puntos de vigilancia ya instalados en la entidad para detectar a vehículos con reporte de robo y adelantó que, al cierre del año se colocarán nueve arcos adicionales con 18 puntos más, lo que colocará a Guerrero como uno de los estados con mayor infraestructura de monitoreo en el país contra el robo de vehículos.

Ante medios de comunicación, la mandataria guerrerense agregó que se mantiene una vigilancia permanente en la Autopista del Sol y en carreteras principales, en coordinación con la Guardia Nacional y corporaciones estatales, en coordinación permanente con C5, C4 y C2, implementando operativos estratégicos en los tramos y accesos con mayor riesgo e incidencia de robos de vehículos.

Las Gobernadora de las entidades participantes junto con autoridades federales acordaron reforzar la coordinación tecnológica y operativa para disminuir la incidencia del robo de automóviles en el país.