Impulsa Evelyn Salgado acciones concretas por la seguridad de Guerrero; refuerza coordinación con Municipios en la Costa Chica

Anuncio

Estrecha colaboración para llevar bienestar y seguridad a cada rincón de Guerrero

Florencio Villarreal, Gro., a 13 de Agosto del 2025.– Desde las instalaciones del 48/o. Batallón de Infantería, ubicado en Cruz Grande, en la región de la Costa Chica, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la sesión diaria de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con el objetivo de dar seguimiento a los temas prioritarios en materia de seguridad en el estado.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de presidentas y presidentes municipales de la región, se acordaron acciones concretas para fortalecer la estrategia de coordinación y pacificación para garantizar mejores condiciones de seguridad para las comunidades de la Costa Chica.

“Agradezco la disposición de trabajar en unidad de las y los alcaldes de esta región, quienes han demostrado su compromiso con la paz y el bienestar de sus pueblos”, expresó la mandataria estatal.

Entre las y los presidentes municipales estuvieron: Javier Tacuba Salas de Marquelia; Tarsila Molina Guzmán, San Nicolás; Emmanuel Cuevas Rodríguez de Tlacoachistlahuaca; María Rojas Pineda de Xochistlahuaca; Hildeberto Salinas Mariche, Cuajinicuilapa; Ana Lenis Reséndiz Javier, Juchitán; Elizabeth Calixto Leyva, Consejera de la Etnia Me’phaa y Coordinadora General con funciones de Presidenta Municipal de Ayutla de los Libres.

Así como Juvenal Poblete Velázquez de Tecoanapa; Misael Lorenzo Castillo, San Marcos; María del Rosario Zúñiga de la Rosa, de Copala; Donaciano Morales Porfirio del municipio de Ñuu Savi; Adair Hernández Martínez de San Luis Acatlán; Leopoldina Cruz Ventura, Las Vigas; Luis Justo Bautista de Azoyú; y Rigoberto Chacón Melo de Ometepec.

La Gobernadora reiteró su compromiso de mantener una coordinación permanente con las autoridades municipales, fuerzas armadas y corporaciones de seguridad para construir un Guerrero en paz y con justicia para todas y todos.