Impulsa Evelyn Salgado la riqueza cultural y excelencia artesanal de Guerrero

Anuncio

Entrega premios del Concurso “Manos Creadoras 2025” a 30 artesanas y artesanos del estado

Chilpancingo, Gro., a 30 de Septiembre del 2025.– Con el compromiso de fortalecer la identidad cultural de Guerrero y reconocer el talento de quienes preservan sus tradiciones, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la entrega de premios del Concurso “Manos Creadoras 2025”, con la participación de más de 70 piezas artesanales, que reivindica el legado ancestral de la artesanía guerrerense.

“Hablar de Guerrero es hablar de un pueblo creador; en cada pieza está nuestra identidad y nuestras raíces. Guerrero es uno de los estados reconocidos con mayor riqueza cultural”, expresó la mandataria durante la ceremonia al señalar que la artesanía guerrerense es tradición, es cultura y es orgullo.

Evelyn Salgado, reconoció la participación de los más de 70 artesanos que atendieron la convocatoria y agradeció el trabajo del comité dictaminador encargado de evaluar cada pieza por su técnica, material y tiempo de elaboración.

“Guerrero es grande por su diversidad cultural y fuerte porque en ella encuentra unidad. Nuestras manos creadoras proyectan con orgullo la grandeza del estado dentro y fuera de México”, señaló la gobernadora.

En esta edición, resultaron ganadoras 30 piezas de 14 mujeres y 16 hombres artesanos, seleccionadas por su calidad, técnica y valor cultural, gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura del gobierno de México.

La secretaria de Cultura de Guerrero, Martínez Rebolledo añadió que, con el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado, la bolsa de premios ascendió a 450 mil pesos, cifra que ha ido en aumento desde que el concurso se inició en 2023 con 390 mil pesos y en 2024 con 405 mil pesos.

Entre las obras premiadas destacaron “La Navidad hecha a mano desde el Alto Balsas”, de José Adrián López Jiménez, originario de Tepecoacuilco de Trujano; “Tejedora amuzga en telar de cintura”, pieza de plata, cobre y latón transformada en collar y dije, elaborada por Cutberto Jaimes Gómez de Taxco de Alarcón; y la escultura “Sentimientos de la Nación”, tallada en madera por Fidel de la Fuente, de Teloloapan.

Asimismo, se exhibieron creaciones como la colección artesanal de bordado en algodón y encaje, realizada por Luz Evelia Benito Jiménez, del municipio de Ometepec, ejemplo del talento y la creatividad de las manos guerrerenses.

La colección de piezas ganadoras serán exhibidas en el Palacio de Cultura de Chilpancingo, donde visitantes y público en general podrán admirar cada obra elaborada con manos guerrerenses.