Detenciones, aseguramientos y sentencias fortalecen la seguridad en Guerrero

Anuncio

Trabajo interinstitucional asegura golpes a la delincuencia y atención a víctimas en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 29 de Septiembre del 2025.– El vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, Randy Suastegui Cebrero, presentó los resultados de las acciones de seguridad y procuración de justicia realizadas en el estado durante la semana del 22 al 28 de septiembre, quien destacó que estos resultados reflejan el esfuerzo sostenido de las instituciones de seguridad y procuración de justicia para inhibir la comisión de delitos, reducir la impunidad y ofrecer respuestas efectivas a la población.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que como parte de los operativos interinstitucionales, se detuvo a 22 personas, de las cuales 2 corresponden a delitos del fuero federal y 20 al fuero común, además, fueron asegurados 34 vehículos, entre ellos 14 unidades con reporte de robo y 20 vinculados a hechos delictivos.

Asimismo, se aseguraron 4.4 kilogramos de marihuana, 322 dosis de cristal y 4 dosis de piedra, con lo que se generó una pérdida financiera para los grupos criminales estimada en más de 570 mil pesos, también se aseguraron 3 armas largas, 2 armas cortas, 15 cargadores, 244 cartuchos y una granada, así como chalecos tácticos y celulares.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), ejecutó 25 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio calificado, violación equiparada, robo, fraude, violencia familiar e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, así como 8 detenciones en flagrancia por delitos contra la salud y violencia familiar, además logró 25 vinculaciones a proceso y 15 sentencias condenatorias, con penas que van de 8 meses hasta 50 años de prisión.

También señaló que se atendieron 29 tentativas de extorsión, 12 extorsiones indirectas, 3 amenazas y 2 casos de secuestro virtual, evitando con ello un perjuicio económico de más de 450 mil pesos a las víctimas y se aseguraron 54 vehículos y se recuperaron 7 unidades robadas.