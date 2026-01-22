Inaugura Evelyn Salgado la imagen monumental de la Virgen Reina de los Mares en la Isla de la Roqueta

Anuncio

Es una escultura de 7.2 metros de alto; será un nuevo atractivo turístico

“Esta imagen es la renovación pública de un pacto de amor entre nuestro pueblo, con nuestra fe y con nuestra esperanza”, señala la mandataria estatal

Acapulco, Gro., a 22 de Enero del 2026.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda cortó el listón inaugural de la imagen monumental de la Virgen Reina de los Mares, que se encuentra en la isla de la Roqueta; se trata de un nuevo atractivo turístico con una altura de 7.2 metros, que busca consolidarse como un símbolo de paz, esperanza y renovación, con el que se demuestra que Acapulco está de pie.

“Por eso esta imagen monumental no es sólo una escultura, esta imagen es la renovación pública de un pacto de amor entre nuestro pueblo, con nuestra fe y con nuestra esperanza. Esta imagen de más de 7 metros, se levanta por el arte, pero también por el amor colectivo de una comunidad”, señaló en su mensaje.

En compañía de autoridades eclesiásticas, navales y militares, la gobernadora comentó que este es un momento muy especial para los acapulqueños, pero particularmente para todos los pescadores, buzos y marinos, hombres y mujeres del mar que piden la protección de la Virgen de los Mares. Salgado Pineda recordó también la relevancia que tiene la imagen que se encuentra sumergida y que, desde hace más de 60 años, representa un símbolo de fe y respeto.

“Aquí seguimos de pie, seguimos fortalecidos, seguimos unidos, que es lo más importante, como acapulqueñas, como guerrerenses, reconstruyendo hombro con hombro nuestro maravilloso puerto de Acapulco, con la certeza y con la ilusión de que Acapulco, está vivo; Acapulco está de pie, Acapulco no se rinde”, puntualizó.

La jefa del Ejecutivo estatal agradeció a la comunidad, a la sociedad civil organizada, la Asociación Pro Defensa y Conservación de la Isla de la Roqueta, el Colectivo de Prestadores de Servicios Turísticos, Náuticos y Religiosos y a todos los que participaron en la consolidación de este proyecto a favor de Acapulco. Y añadió: “Esta Virgen será un faro, será un refugio. Faro, porque su silueta se verá a la distancia, acompañando a nuestros hombres y mujeres de mar cada madrugada. Y refugio, porque quien llegue a este mirador, va a encontrar un espacio de paz”.

Durante su participación, el oficial mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), Ricardo Salinas Méndez, explicó que esta imagen no representa ningún peligro ni afectación para el entorno. Resaltó que esta inauguración se realizó gracias al impulso de la comunidad y con pleno respeto a las creencias religiosas, buscando reforzar un símbolo que forma parte de la identidad de los acapulqueños. “Esta imagen monumental se integra a la isla respetando su entorno natural, aprovechando una plataforma previamente rescatada, un proceso de instalación que no alteró ni la flora ni el proceso natural y es una obra que embellece, que representa y que reafirma el vínculo profundo de Acapulco con su historia y con su mar”, dijo.

A nombre de la Iglesia Católica, el párroco de Covadonga y Tambuco, Marco Antonio Galeana Olea, agradeció por ser parte de este momento histórico, en donde esta imagen no es sólo un signo de fe para miles de acapulqueños, sino que, además, es un signo de identidad para los porteños, un faro de esperanza y un emblema, particularmente en honor a las víctimas del huracán Otis. Esta imagen es obra del escultor Froylán Centeno Ángeles.

Acompañaron a la Gobernadora en este evento, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el comandante de la Octava Región Militar, Martín Enrique Barney Montalvo; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; la presidenta de la Asociación Pro Defensa de la Isla de la Roqueta, Robin Sidney; el representante del Colectivo de Prestadores de Servicios Turísticos, Náuticos y Religiosos, Mario Silva; el escultor, Froylán Centeno Ángeles, así como residentes y turistas.