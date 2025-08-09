Inaugura Evelyn Salgado nueva sala de espera y entrega equipo médico al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense

Anuncio

Reconoce gobernadora al PATRONATO DEL HMNG por su labor humanista, vacación y amor al servicio de Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 08 de Agosto del 2025.– Con el objetivo de fortalecer la atención médica con calidad y calidez, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la nueva Sala de Espera Externa del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense (HMNG) en Chilpancingo, además de entregar equipo médico de alta tecnología, resultado de las gestiones realizadas por el Patronato de este instituto médico materno e infantil.

“Hoy estamos celebrando el trabajo incansable del Patronato del Hospital y, gracias a esa coordinación, estamos dando un paso más hacia una mejor forma de cuidar al pueblo guerrerense. No vamos a dejar de servir a quienes más nos necesitan; vamos a seguir apostando una y otra vez por la salud, que es lo más importante que tenemos”, expresó la mandataria estatal.

Salgado Pineda destacó la labor de los integrantes del Patronato del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, quienes han trabajado con visión humanista, vocación y amor, realizando labores de voluntariado, gestión de recursos y organización ciudadana que hoy se reflejan en beneficios para las y los usuarios del hospital.

Como resultado de estas gestiones, organismos internacionales como el Consejo Mundial del Oro se han sumado a esta causa, realizando una significativa aportación económica que permitió la adquisición de equipo médico esencial para fortalecer los servicios de atención a madres y niños guerrerenses.

La Gobernadora Evelyn Salgado y la presidenta del Patronato del HMNG, Olivia Fuentes Brito, inauguraron la nueva Sala de Espera Externa, un espacio que dignifica y brinda mayor seguridad y comodidad a los derechohabientes.

Durante su intervención, Fuentes Brito informó que, con el apoyo de la empresa Minera Media Luna, se logró gestionar ante el Consejo Mundial del Oro, con sede en Inglaterra, un donativo de 100 mil dólares, que fue destinado a la compra de 25 equipos médicos de última generación.

Entre el equipo adquirido se encuentran: Ultrasonidos portátil, equipo de fototerapia neonatal de pedestal, monitores de signos vitales, camillas de traslado, entre otros dispositivos, todos ellos enfocados en salvar vidas y mejorar la calidad de la atención médica en el hospital.

Asistieron al evento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el director general del HMNG, Carlos Michel González Jiménez; así como representantes de Minera Media Luna.