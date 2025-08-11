Diputada propone reformar Ley del Municipio libre para reconocer autoridades electas por usos y costumbres

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 10 de Agosto del 2025.- La diputada Gladys Cortés Genchi presentó una iniciativa para reformar los artículos 5 y 27 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para que se reconozcan las autoridades emanadas de sistemas normativos que se rigen por usos y costumbres.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma al artículo segundo, garantiza el reconocimiento como figuras sujetas de derecho a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas, en total respeto a los principios constitucionales así como a los derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano.

Así, los mencionados sujetos de derechos contarán con las garantías legales para elegir a sus autoridades a partir de procesos de usos y costumbres, los cuales tendrán que cumplir con los valores democráticos, la transparencia y la equidad, garantizando en todo momento la participación de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva.

Dichos mecanismos, como asambleas comunitarias, elecciones tradicionales, normas propias para la designación de autoridades y mecanismos colectivos de resolución de conflictos tendrán que apegarse en todo momento al respeto de los derechos humanos reconocidos universalmente.

En armonía con el artículo segundo constitucional, la iniciativa presentada tiene como finalidad el mantener y fortalecer los sistemas políticos, económicos y jurídicos emanados de los sistemas tradicionales de usos y costumbres, y con ello promover una sociedad más pacífica e inclusiva.

Con el reconocimiento de dicha autonomía el Poder Legislativo del Estado de Guerrero reafirma su compromiso con los principios constitucionales de igualdad, dignidad, pluralismo político, pluralismo jurídico y respeto a los derechos colectivos, contribuyendo además a construir una entidad más justa, democrática y respetuosa de su diversidad cultural.