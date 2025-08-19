La Gobernadora Evelyn Salgado asiste a la toma de posesión de Antonio Melchor Ruiz, como nuevo comandante de la 27 Zona Militar

Anuncio

Reconoce la mandataria estatal la labor del Ejército Mexicano y su apoyo en temas de seguridad, acompañamiento y atención a emergencias

Refrenda su apoyo para caminar de la mano con miras a lograr un Guerrero con justicia, bienestar y tranquilidad

Acapulco, Gro., a 18 de Agosto del 2025.- Al asistir a la ceremonia de toma de posesión de Antonio Melchor Ruíz, como comandante de la 27 Zona Militar, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció al Ejército Mexicano como una institución fundamental en la historia del país, que, con disciplina, lealtad, vocación de servicio y amor a la Patria, defiende la soberanía y que ha estado siempre presente en los momentos más decisivos para México y Guerrero.

“En nuestro estado, la presencia del Ejército, ha significado seguridad, acompañamiento y apoyo en cada emergencia, lo hemos vivido en las contingencias naturales, en las labores de reconstrucción y por supuesto, en los operativos de seguridad. En cada circunstancia, el Ejército ha respondido con firmeza y con solidaridad, ganándose la confianza y el reconocimiento de las familias guerrerenses”, expresó la jefa del Ejecutivo estatal.

En el evento que se realizó en las instalaciones de la Base Aérea Militar Número 7, en Pie de la Cuesta, la gobernadora expresó su respaldo, coordinación y compromiso, para trabajar de la mano con las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, con el firme propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias.

“A partir de hoy, se abre una nueva etapa que habremos de transitar juntas y juntos, con la certeza de que la misión es común, proteger, servir y honrar al pueblo de Guerrero. La seguridad y la paz, no son tareas aisladas, son responsabilidades compartidas. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con las Fuerzas Armadas, con las autoridades federales, municipales y con la sociedad en su conjunto, sólo así podremos atender las causas, responder a las necesidades reales y garantizar un Guerrero con justicia, bienestar y tranquilidad”, añadió.

En la ceremonia, el comandante de la Novena Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez tomó protesta al nuevo comandante, se llevó a cabo la lectura de la Orden Extraordinaria y se realizaron los actos protocolarios correspondientes.

El comandante Antonio Melchor Ruíz, nació el 8 de enero de 1966, en Tehuacán, Puebla; inició sus estudios en el Heroico Colegio Militar en septiembre de 1982. Actualmente ostenta el cargo de General de Brigada de Estado Mayor. Como parte de su preparación académica, realizó diversos cursos como el de Formación de Oficiales, en el Heroico Colegio Militar; de Paracaidistas, en la Brigada de Fusileros Paracaidistas, así como el de Aplicación de las Armas y de los Servicios.

Melchor Ruiz también cursó la Licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra y la Maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional.

Como parte de su desempeño, fue comandante de Sección y de Compañía en el 50 Batallón de Infantería en Chilpancingo; comandante de Compañía en el 17 Batallón de Infantería en Atasta, Tabasco; comandante del 93 Batallón de Infantería, en Tlapa de Comonfort; comandante del 14 Batallón de Infantería, en Guadalajara, Jalisco; Jefe de Estado Mayor en la Segunda Brigada de Policía Militar, en Santa Lucía, Estado de México, sólo por mencionar algunos.

Asistieron a este evento la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el diputado local y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, Jesús Parra García; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Ricardo Salinas Sandoval; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Guerrero, Óscar García Ponce de León; el comandante del Mando Especial de la Guardia Nacional Acapulco, Miguel Ángel Aragón Vázquez; el inspector de la Octava Región Naval, Jesús Pineda Flores; el subjefe de Estado Mayor de la B.A.M. 7, Rogelio Gutiérrez Hernández, así como autoridades civiles de los diferentes órdenes de gobierno.