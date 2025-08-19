Avanza Construcción de Paz, bienestar y orden social en Guerrero 

Anuncio

▪️Encabeza Evelyn Salgado trabajo de la Mesa de Coordinación en Acapulco

Acapulco Gro., a 18 de Agosto del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio inicio a la semana laboral encabezando los trabajos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, desde las instalaciones de la 27/a Zona Militar de Acapulco, donde dio la bienvenida al General de Brigada E.M. Antonio Melchor Ruiz, como nuevo comandante, con quien se reforzará el trabajo conjunto en materia de seguridad.

La sesión se desarrolló con la presencia del en cargado de la Unidad de Mesas de Paz de la Secretaría de Gobernación, Santiago Segui Amortegui, quien resaltó la continuidad del Tianguis del Bienestar y el fortalecimiento de las estrategias que se impulsan diariamente para atender las regiones prioritarias de Guerrero.

“Con plena coordinación, los tres órdenes de gobierno seguimos avanzando en la construcción de paz, bienestar y orden social, para las y los guerrerenses”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.