“La Independencia sigue viva en la transformación con justicia, unidad y bienestar social”: Evelyn Salgado

Encabeza la Gobernadora el desfile Cívico Militar por 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México

La historia de México no se entiende sin Guerrero y sin los pueblos indígenas y afromexicanos que dieron a Vicente Guerrero, resaltó la mandataria

Chilpancingo, Gro., a 16 de Septiembre del 2025.– “No puede escribirse la historia de México sin la lucha y la presencia de los guerrerenses”, afirmó la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda al encabezar el desfile cívico militar conmemorativo por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México en la capital del estado, donde miles de familias disfrutaron el encuentro de orgullo y unidad nacional.

En su mensaje, la mandataria estatal destacó que este desfile representa la continuidad histórica, la unidad del pueblo y la lealtad de las fuerzas armadas, al tiempo que subrayó que la Independencia se vive todos los días en la construcción de justicia social, en la defensa de la soberanía y en la transformación de Guerrero y de todo México.

“La transformación se construye con unidad, con cercanía y con amor a nuestro pueblo. Desde Guerrero, donde la patria es primero, recordamos el inicio de la primera gran transformación, herederos de una historia heroica y protagonistas de un futuro de justicia, de paz y de bienestar social”, expresó.

Salgado Pineda hizo un reconocimiento a los pueblos originarios y comunidades afromexicanas, quienes respondieron al llamado de la Independencia, junto al pueblo afromexicano del sur que dio al país a Vicente Guerrero, consumador de la Independencia y primer Presidente de México de ascendencia afromexicana.

Con la autorización de la gobernadora, dio inicio el desfile, encabezando la columna del contingente, los elementos y las unidades del Ejército, Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional, con sus respectivas banderas de guerra.

Le siguieron contingentes de instituciones públicas de seguridad, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, cuerpos de rescate, brigadistas, instituciones educativas y organizaciones sociales de la capital guerrerense, cerrando con la participación de la asociación de charrería.

En el desfile también participaron transportistas del programa Transporte Violeta, con lo cual la gobernadora dio inicio a la campaña Guerrero Móvil, presentando el primer autobús en la ruta Acapulco que lleva plasmadas las bellezas naturales del estado, con el objetivo de difundir los atractivos turísticos del hogar del sol.

Por su parte, el Coronel de Infantería Juan Sotero García, comandante del 50 Batallón de Infantería, detalló que en el desfile participaron ocho banderas de guerra, 569 elementos de tropa y marinería, 37 vehículos, así como 790 efectivos y 56 unidades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. También se sumaron 12 binomios montados, 2 mil 754 alumnos y docentes de diversos planteles educativos, además de 18 escaramuzas y 24 charros, concluyendo la jornada cívica sin novedad.