Universitarios se unen a las celebraciones del 215 Aniversario de la Independencia de México

Guerrero conmemora momentos históricos que dieron origen a nuestra nación soberana: Javier Saldaña Almazán

Chilpancingo, Gro., a 16 de Septiembre del 2025.– El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán acompañó a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la conmemoración del CCXV Aniversario del Grito de Independencia, un momento histórico que dio origen a nuestra nación soberana e independiente.

“Recordamos con profundo orgullo y gratitud a nuestras heroínas y héroes, quienes con valentía y un inmenso amor por nuestra tierra lucharon incansablemente por la justicia, la igualdad y la libertad para todas y todos”, expresó Saldaña Almazán.

Expuso que hoy, México entero conmemora la gesta heroica de hombres y mujeres que, con valentía y determinación, dieron su vida por el nacimiento de nuestra nación libre y soberana. Su lucha marcó el nacimiento de nuestro país.

A 215 años del inicio de la Guerra de Independencia, honramos el legado histórico de quienes nos heredaron un México independiente, sus ideales permitieron la abolición de la esclavitud y el fin de la desigualdad social y racial.

Saldaña Almazán dijo que su sacrificio inspira nuestro compromiso con un futuro mejor con igualdad y justicia social.

“Como universitarios, celebremos con gran fervor patrio el orgullo de ser mexicanas y mexicanos”, manifestó el rector de la máxima casa de estudios.