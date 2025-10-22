Taxco brillará con la 88ª Feria Nacional de la Plata: Evelyn Salgado

Anuncio

Celebrará Guerrero el concurso de platería para premiar la creatividad y las técnicas originales de la orfebrería

Chilpancingo, Gro., a 21 de Octubre del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció la 88ª edición de la Feria Nacional de la Plata en Taxco de Alarcón, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 6 de diciembre, con un festival cultural destinado a difundir, promover y comercializar la orfebrería, atrayendo turismo y generando una importante derrama económica para el estado.

“Es una fiesta maravillosa que une al pueblo taxqueño y a todos los visitantes. Es un deleite poder estar en este concurso nacional de platería”, expresó la gobernadora en una transmisión especial vía redes sociales.

La mandataria estatal invitó a las y los artesanos plateros a participar en este festival y en el Concurso Nacional de Platería, que impulsará la creatividad y el talento artesanal para hacer de esta edición la mejor de todas.

En el marco del evento, que contará con la participación de plateros locales y nacionales, se realizará el Concurso Nacional de Platería en diversas categorías como joyería, orfebrería, escultura y nuevas tendencias. Este certamen tiene como objetivo reforzar la identidad nacional y guerrerense, al tiempo que se difunden y promueven las técnicas originales de la platería mexicana.

Entre los reconocimientos destacan: Galardón Nacional de Platería, con un premio de 100 mil pesos, el galardón Gobierno del Estado de Guerrero, con 90 mil pesos y el galardón William Spratling, con 80 mil pesos.

Las obras ganadoras serán exhibidas posteriormente en el Centro Cultural Casa Borda. Las piezas participantes se recibirán los días 21 y 22 de noviembre en dicho recinto.

La secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, señaló que dentro de las actividades de la feria se contempla una amplia programación artística y cultural en la tradicional Plaza Borda de la ciudad colonial, donde el arte, la música y la gastronomía local ofrecerán un ambiente festivo que fortalecerá la identidad guerrerense.

Por su parte, el alcalde Juan Andrés Vega Carranza destacó que esta fiesta de la plata representa la identidad y el orgullo de los taxqueños, al resaltar las raíces plateras y el ingenio de las y los artesanos que enaltecen el talento guerrerense, además de reconocer a la gobernadora Evelyn Salgado su impulsa para posicionar a Taxco en la preferencia turística a nivel nacional.

Como parte del programa cultural, también se celebrarán los Juegos Nacionales Florales de Taxco, con la participación de poetas de todo el país, reafirmando a esta ciudad colonial como un referente artístico y cultural de México.