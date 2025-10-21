Gobierno de Guerrero promueve el Turismo Deportivo con el Surf Internacional Acapulco 2025

Anuncio

Acapulco, Gro., a 21 de Octubre del 2025.- El Hogar de Sol continúa consolidándose como sede de eventos de talla internacional, al recibir en esta ocasión el Surf Internacional Acapulco 2025 que se realizará en playa Princess del 7 al 9 de noviembre, fortaleciendo la proyección de Guerrero gracias a las gestiones y coordinación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el sector privado.

En conferencia de prensa, se informó que el evento ofrece una bolsa de 400 mil pesos en efectivo para diferentes categorías, en donde hasta el momento se cuenta con un registro de 62 participantes nacionales e internacionales y se espera la presencia de alrededor de 100 surfistas para realizar actividades, además de la competencia, se ofrecerán clases gratuitas de surf para el público, actividades artísticas y música en vivo.

El secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, compartió que la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es ofrecer el apoyo y acompañamiento para garantizar que las actividades se desarrollen de manera positiva, ya que el surf forma parte del legado y cultura de Acapulco, además de que esta competencia permitirá impulsar la proyección del destino a nivel nacional e internacional.

“Nosotros estamos apostando que del 7 al 9 de noviembre esto va a ser algo muy importante y la instrucción de nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda es poder apoyar la recuperación de eventos de talla internacional como este. Por eso es que estamos aquí apoyando esta gran iniciativa para poderla dejar como una celebración de este deporte”, agregó.

Por su parte, el director general de Surf Internacional Acapulco, Ernesto Trujillo Román, compartió que todas las actividades se realizarán de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y se ofrecerá un ambiente lleno de emoción deportiva acompañada de la belleza natural que solo se puede encontrar en Acapulco. También reconoció el trabajo conjunto que se lleva a cabo con el gobierno de Guerrero a fin de impulsar el importante evento.

Estuvieron presentes Luis Sambrano, competidor de body surfing originario de Venezuela; el propietario de Ohana Acapulco Surf Club, Abelino Vargas, y Fernando Reina, empresario acapulqueño.