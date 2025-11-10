Guerrero fortalece su conectividad con el vuelo directo Querétaro–Acapulco

Anuncio

Acapulco, Gro., a 10 Noviembre del 2025.- Como resultado de la estrategia impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer la conectividad del Hogar del Sol, a partir del 4 de diciembre se reactiva el vuelo Querétaro–Acapulco de TAR México, que iniciará con dos frecuencias semanales, jueves y domingos.

Desde el Aeropuerto Internacional de Acapulco, y a nombre de la gobernadora, el secretario de Turismo Guerrero, Simón Quiñones Orozco, reconoció el trabajo conjunto con autoridades como la presidenta municipal Abelina López, Fidetur Acapulco, OMA y TAR México, destacando que el vuelo fortalecerá los lazos turísticos, económicos y culturales entre ambas entidades.

Resaltó que, Guerrero avanza en el reposicionamiento de Acapulco como el gran destino de México, gracias a la confianza recuperada y la coordinación entre gobierno, empresarios e inversionistas.

Por su parte, el director comercial de TAR Aerolíneas, Ángel García Colín, destacó que esta reactivación representa una importante estrategia con beneficios turísticos y económicos para Querétaro y Guerrero.

En el anuncio participaron Axayácatl Herrera, administrador del Aeropuerto Internacional de Acapulco; Aída Pérez, directora operativa de Fidetur Acapulco; Noé Peralta Herrera, titular de la Secretaría de Turismo en Acapulco, y Emilio Vázquez, subsecretario de Promoción Turística de la Sectur Guerrero.