El Gobierno del Estado entregó 200 plazas a docentes de nuevo ingreso: SEG 

Anuncio

Forman parte del proceso de admisión del ciclo escolar 2025-2026

Chilpancingo, Gro. a 19 de Enero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer el servicio educativo en la entidad, el secretario de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña entregó 200 plazas a docentes de nuevo ingreso, corresponde a la cuarta remesa del proceso de admisión en Educación Básica para el ciclo escolar 2025-2026.

La entrega se llevó a cabo mediante un evento público virtual en apego a los lineamientos de transparencia vigentes, donde refrendó el compromiso de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda de garantizar que los procesos de ingreso al magisterio se realicen con respeto irrestricto a la legalidad y al listado nominal ordenado.

La distribución de esta remesa incluyó 168 plazas de jornada destinadas a los niveles de educación preescolar, primaria general y primaria indígena en sus variantes lingüísticas mixteco, náhuatl y tlapaneco y se cubrieron espacios para las áreas de telesecundaria, educación especial y educación física, asegurando la atención en diversos contextos regionales.

Asimismo de manera complementaria, el proceso administrativo contempló la asignación de 462 horas docentes dirigidas a fortalecer la cobertura en educación secundaria general, distribuidas entre las asignaturas de Español, Geografía, Matemáticas y Química, además de incrementar la capacidad de atención en la disciplina de Educación Física dentro de los planteles del estado.

Con estas acciones, la administración estatal reafirma su compromiso de elevar la calidad de la enseñanza y asegurar que las y los estudiantes guerrerenses cuenten con el personal docente necesario en sus aulas.