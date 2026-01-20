Evelyn Salgado entrega títulos de propiedad para dar certeza jurídica al patrimonio de 163 familias de Guerrero

Anuncio

“El estado avanza con mayor estabilidad, fortaleza y esperanza”, afirmó la mandataria estatal

Chilpancingo, Gro., a 19 de Enero del 2026.– Como parte de la política de justicia social para consolidar la transformación en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó 163 títulos de propiedad a igual número de familias de distintas regiones del estado, otorgándoles certeza jurídica sobre su patrimonio y tranquilidad para su futuro.

A través del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, familias de las regiones Costa Chica, Costa Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente recibieron el documento que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas, un paso histórico que representa seguridad patrimonial y reconocimiento a una vida de esfuerzo.

“Hoy es un día de mucha alegría para ustedes. Cuando una familia vive con certeza sobre su patrimonio, el estado avanza con mayor estabilidad, fortaleza y esperanza”, expresó la mandataria estatal, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir ampliando este programa en todas las regiones de Guerrero.

Evelyn Salgado hizo un llamado a redoblar esfuerzos para continuar con la regularización de escrituras de vivienda y aseguró que su gobierno no fallará al pueblo. “Vamos a seguir trabajando en territorio, con obras y acciones, para que más familias tengan certeza jurídica sobre su hogar”, afirmó.

Durante el evento en la Sala de la República de Casa Guerrero, el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, destacó que la entrega de estos títulos es un acto de justicia social que dignifica a las familias, fortalece su arraigo comunitario y abre nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida y la de las futuras generaciones, gracias al impulso de la gobernadora Evelyn Salgado.

Asistieron al evento la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la diputada, Obdulia Naranjo Cabrera; la subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, Rubí Díaz Arreola; el director del Registro Público de la Propiedad, Alfonso Lara Muñiz, así como otras autoridades estatales.