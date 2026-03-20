Fortalece Guerrero la capacitación turística rumbo al Tianguis Turístico de México

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Capacitan a más de 480 colaboradores turísticos en Acapulco para mejorar la calidad del servicio rumbo al Tianguis Turístico.

Acapulco, Gro., a 19 de Marzo del 2026.– En seguimiento a la política turística impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de Turismo (SECTUR) estatal, encabezada por Simón Quiñones Orozco, trabaja de manera conjunta con asociaciones y cámaras empresariales para capacitar al personal del sector y mejorar la atención a visitantes en los principales destinos del estado.

Como parte de este esfuerzo, la Confederación Patronal de la República Mexicana en Acapulco (Coparmex), presidida por Daniel García Aguirre, en coordinación con la SECTUR Guerrero, desarrolló un Programa de Capacitación Especializada dirigido a colaboradores del sector turístico, en la cual participaron más de 480 trabajadores de más de 120 empresas hoteleras y restauranteras, quienes cursaron 16 talleres enfocados en el fortalecimiento de habilidades para meseros y camaristas.

En este contexto, se realizó la ceremonia de entrega de constancias en el Centro Estatal de Servicios, donde, en representación de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el titular de la SECTUR estatal, reconoció la suma de esfuerzos entre el sector público y privado, así como la participación de organismos como Canirac, Afeet, Aheta la Unión de Propietarios de Negocios de la zona Turística de Pie de la Cuesta y la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional.

Durante su mensaje, Quiñones Orozco, destacó que el principal valor de Acapulco es su gente, por lo que fortalecer sus capacidades permite ofrecer un servicio más profesional y cercano, que contribuya a consolidar al destino a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Daniel García Aguirre subrayó que este programa parte de la convicción de que el personal de primer contacto es clave en la experiencia de los visitantes, por lo que invertir en su capacitación representa una estrategia para elevar la calidad del servicio turístico.

En tanto, el secretario del Trabajo y Previsión Social de Guerrero, Omar Estrada Bustos, reiteró el respaldo del Gobierno del Estado para continuar impulsando acciones de formación que fortalezcan las competencias laborales de las y los trabajadores del sector.

Finalmente, las y los participantes agradecieron la oportunidad de capacitarse, coincidiendo en que estas herramientas les permitirán brindar una mejor atención a quienes visitan Acapulco.

También estuvieron presentes el subsecretario de Fomento Turístico de la Secretaría de Turismo de Acapulco, Daniel Martínez; la presidenta de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas en Acapulco (Afeet), América de la Vega; la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Acapulco (Canirac), Lilian Álvarez; el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (Aheta), José Luis Smithers; el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional (AHRAT), Francisco Aguilar, así como la presidenta de la Unión de Propietarios de Negocios de la Zona Turística de Pie de la Cuesta y Avecindados, María Nelly Mejía.