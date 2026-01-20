Gobierno de Guerrero entrega primeras actas de nacimiento por cambio de identidad de género

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 19 de Enero del 2026.- Como parte de la política de inclusión, respeto y la no discriminación, promovida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, entregó las primeras 11 actas de nacimiento por cambio de identidad de género a mujeres y hombres trans de distintos municipios del estado, en un hecho que marca un paso importante para el reconocimiento de derechos en Guerrero.

Esta acción refleja el trabajo permanente que impulsa la Secretaría General de Gobierno para garantizar el respeto a los derechos humanos y construir una administración pública más cercana, sensible y comprometida con la igualdad y la diversidad.

Durante su mensaje, López Vega reiteró el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a la dignidad y los derechos de todas las personas, y destacó que este avance es resultado del trabajo conjunto entre la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, encabezada por Carlos Adolfo Ahuizotl Salgado Carranza, y la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dirigida por María de Lourdes Martínez Cisneros, como parte de una visión de gobierno que escucha y responde a las necesidades de la sociedad.

“Corran la voz y digan que en esta casa del pueblo hay puertas abiertas y una aliada permanente en la defensa de sus derechos. Nuestro compromiso es acompañarles para que su identidad sea plenamente reconocida y respetada”, expresó la funcionaria estatal.

A su vez, José Alfredo Ramírez Valdez, coordinador en Nayarit de la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias, reconoció la voluntad y el acompañamiento del Gobierno de Guerrero para impulsar acciones que generan beneficios reales para la población LGBTIQ+.

Señaló que la entrega de estas actas representa un avance significativo en el reconocimiento legal de la identidad de las personas trans ante las instituciones públicas, y contribuye a la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

Finalmente, se informó que el trámite de cambio de identidad de género continuará promoviéndose en las distintas regiones del estado, con el objetivo de acercar este derecho a más personas y facilitar su reconocimiento legal en todo Guerrero.