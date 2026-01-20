Aprueba Congreso Reformas para reconocer la Salud Menstrual como un servicio básico de salud

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 19 de Enero del 2026.– El Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma los artículos 6.3, 46 fracción VI y 71 de la Ley 1212 de Salud del Estado, con el objetivo de reconocer la salud menstrual como un servicio básico de salud y una obligación del Estado. Esta reforma garantiza el derecho a una gestión menstrual digna mediante la promoción de medidas de higiene, información y educación para mujeres y personas menstruantes.

En tribuna, la diputada Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista, integrante de la Comisión de Salud, explicó que estas reformas representan un avance significativo en el reconocimiento de la menstruación como un proceso biológico natural, vinculado directamente con la dignidad humana, la salud pública y la igualdad de género, dejando atrás estigmas históricos que han limitado el acceso a información y servicios adecuados.

Detalló que el dictamen deriva de una iniciativa presentada por la diputada suplente Deyanira Uribe Cuevas, la cual fue analizada por la Comisión de Salud. En dicha revisión se determinó que la reforma fortalece el marco jurídico estatal al incorporar la gestión menstrual dentro de los principios del Sistema Estatal de Salud, así como en los servicios básicos y en las acciones de promoción de estilos de vida saludable.

La legisladora destacó que la falta de acceso a productos e información sobre higiene menstrual ha generado condiciones de desigualdad, particularmente para niñas, adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad y mujeres privadas de la libertad. Por ello, reconocer la salud menstrual como un derecho contribuye a prevenir riesgos para la salud física y emocional, además de garantizar condiciones más dignas.

Agregó que la reforma se alinea con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, salud y género, y responde a la obligación constitucional del Estado de garantizar el derecho a la salud sin discriminación, promoviendo una visión integral, inclusiva y con enfoque de derechos.

Por último, señaló que con esta aprobación el Congreso local refrenda su compromiso de avanzar hacia políticas públicas que promuevan la igualdad sustantiva, la dignidad humana y el bienestar de las mujeres y personas menstruantes en Guerrero.