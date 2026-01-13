Guerrero consolida acciones de seguridad con resultados en detenciones y aseguramientos

Anuncio

Operativos coordinados del 5 al 11 de enero dejaron detenciones, aseguramientos y acciones preventivas en distintos municipios de Guerrero.

Chilpancingo, Gro., a 12 de Enero del 2026.– Como resultado del trabajo permanente y coordinado de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, se reportaron avances relevantes en materia de seguridad pública y procuración de justicia durante el periodo del 5 al 11 de enero de 2026, informó el vocero Randy Suastegui Cebrero.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que se detuvieron 15 personas por su probable participación en delitos del fuero común y federal, además de asegurar 24 vehículos y motocicletas, de los cuales 10 contaban con reporte de robo y 14 estaban presuntamente relacionados con actividades delictivas.

Asimismo, se aseguraron 6 mil 991 kilogramos de marihuana, 204 dosis de cristal y cuatro dosis de cocaína, generando una afectación económica estimada en más de 821 mil pesos a la delincuencia organizada, además, durante estos operativos también se decomisaron un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 44 cartuchos útiles.

En cuanto a los resultados del Operativo “Invierno”, implementado del 17 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, la SSP señaló que se realizaron más de 3 mil 200 kilómetros de patrullajes en calles, carreteras estatales y la Autopista del Sol, así como miles de servicios de seguridad en sucursales bancarias, mercados, casetas de peaje y playas y se brindaron más de 5 mil 900 orientaciones ciudadanas, se instalaron módulos y puntos de atención móviles y fijos, y se reforzaron las labores de auxilio en playas y zonas recreativas, donde se realizaron rescates acuáticos y atenciones prehospitalarias.

De manera complementaria, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que, como parte de las acciones permanentes de procuración de justicia, se ejecutaron 11 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio calificado, abuso sexual, fraude, robo equiparado, lesiones calificadas, daños e incumplimiento de obligaciones familiares. Además, se realizaron 12 detenciones en flagrancia por delitos contra la salud, homicidio culposo por tránsito vehicular y portación de arma de fuego.

Durante este mismo periodo, se lograron 10 vinculaciones a proceso por delitos contra la salud, homicidio calificado, robo equiparado y violencia familiar, así como la obtención de 3 sentencias condenatorias derivadas de los procesos judiciales correspondientes, asimismo, como resultado de las acciones coordinadas, se aseguraron 42 vehículos presuntamente vinculados a actividades delictivas y se recuperaron 16 unidades con reporte de robo.

En el combate a la extorsión, la Fiscalía atendió 1 secuestro virtual, 9 tentativas de extorsión, 8 extorsiones indirectas, 1 extorsión directa y 2 fraudes, evitando un daño económico de 295 mil pesos a las víctimas, además de lograr la cancelación de 65 números telefónicos y 58 IMEI utilizados para estos ilícitos.

Finalmente, las autoridades reiteraron que las acciones operativas continuarán de manera permanente en todo el estado, privilegiando la prevención, la proximidad social y la atención oportuna a la ciudadanía, como ejes fundamentales para la construcción de la paz en Guerrero.