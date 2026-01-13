Convoca Evelyn Salgado a redoblar esfuerzos para consolidar la transformación de Guerrero

Anuncio

Reconoce trabajo de las fuerzas de seguridad por resultados positivos de la temporada vacacional

Chilpancingo, Gro., a 12 de Enero del 2026.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que Guerrero cerró el 2025 con resultados positivos con una mayor actividad económica, afluencia turística y saldo blanco en los distintos eventos y ferias, gracias a un exitoso operativo de seguridad decembrino en el que participaron las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Al presidir la ceremonia cívica mensual de Izamiento de Bandera en la Casa del Pueblo, correspondiente al mes de enero, la mandataria estatal reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas, las corporaciones de seguridad y de quienes integran la Mesa de Seguridad en Guerrero, luego de estos resultados favorables para la paz en la entidad.

En su mensaje, resaltó el trabajo coordinado, responsable y permanente que hizo posible que las familias guerrerenses y los visitantes disfrutaran de los destinos del estado con tranquilidad.

“Este nuevo año nos convoca a redoblar esfuerzos y a que cada servidora y servidor público dé lo mejor de sí en cada atención y en cada tarea, tanto en el escritorio como en el territorio, trabajando con profesionalismo, pero sobre todo con sensibilidad y cercanía al pueblo”, afirmó la gobernadora.

Agregó que este 2026 será un año de consolidación y de trabajo arduo para que los avances se traduzcan en bienestar real en todas y cada una de las ocho regiones del estado, reconociendo el respaldo que ha brindado a Guerrero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En este sentido, puntualizó que la convivencia, el respeto y el diálogo se construyen desde la niñez y con el ejemplo, por lo que deseó un año de éxito en sus estudios a los más de 700 mil estudiantes que regresan a clases en Guerrero.

Durante su mensaje en el primer homenaje cívico del año, convocó a trabajar todos los días por la justicia social, el bienestar de las familias y la transformación profunda de Guerrero, con dignidad y orgullo en el servicio público.

En el evento participaron estudiantes de la Banda de Guerra del Bachillerato Intercultural Afromexicano de Zacualpan, municipio de Ometepec.

La mandataria estatal destacó que gobernar es estar cerca del pueblo, como lo hizo este fin de semana durante una gira de trabajo por Acapulco y la Costa Grande junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, escuchando a la ciudadanía y supervisando acciones de gobierno.

En las efemérides del mes de enero, reconoció la labor de las y los policías, así como de las y los periodistas que informan con responsabilidad y compromiso social. También destacó el trabajo de las enfermeras y enfermeros, cuya entrega y humanismo son fundamentales para el cuidado de la salud de la población.

Agregó que en este mes se conmemora el Abrazo de Acatempan y se reconoce la riqueza cultural de los pueblos afromexicanos, parte esencial de la identidad guerrerense, además de otras fechas relevantes para la historia del estado, como la instalación del Primer Congreso Constituyente de Guerrero.

Al evento asistieron la encargada de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; el senador Félix Salgado Macedonio; el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera; el diputado presidente de la JUCOPO, Jesús Urióstegui García; el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Moreno Barrera; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García Ponce de León, entre otros.