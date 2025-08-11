Guerrero fortalece la seguridad y la procuración de justicia con resultados relevantes gracias a la coordinación estatal y federal

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 11 de Agosto del 2025.– Como resultado del trabajo conjunto entre el gobierno del estado de Guerrero y diversas instancias federales, durante la semana del 4 al 10 de agosto se registraron avances significativos en materia de procuración de justicia y seguridad, informó el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, Randy Suastegui Cebrero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó la ejecución de 23 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, violación equiparada, sustracción de menores, robo calificado y contra la salud, así como seis detenciones en flagrancia por posesión de droga, portación de armas y violencia familiar. Entre ellas destaca la captura de Maximiliano “N”, alias “El M1”, presunto operador del grupo delictivo “Los Toluqueños”.

En el mismo periodo, se obtuvieron siete sentencias condenatorias con penas que van de los 8 meses a los 27 años de prisión por homicidio calificado, extorsión agravada, violación equiparada y violencia familiar. Se incautaron 49 vehículos presuntamente vinculados con actividades ilícitas y se recuperaron 24 con reporte de robo.

A través de los Centros de Justicia Alternativa se concretaron 34 acuerdos reparatorios que representaron un monto de 2 millones 335 mil 360 pesos. Gracias a la activación de los protocolos “Has visto a…”, “Alerta Amber” y “Protocolo Alba” se logró la localización de 12 personas reportadas como desaparecidas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, en coordinación con fuerzas estatales y federales, se detuvo a 19 personas por delitos del fuero común y federal, asegurando dos armas cortas, cuatro cargadores, 44 cartuchos, así como 336 dosis de cristal, 40 de cocaína, 330 gramos de marihuana y 67 dosis de “piedra”, con una afectación económica estimada a grupos delictivos de 141 mil 380 pesos.

En acciones complementarias, la SSP aseguró 36 vehículos y motocicletas (21 con reporte de robo y 15 vinculados a hechos delictivos), la Policía Ecológica recuperó 26 nidos y 2,463 huevos de tortuga, deteniendo a dos personas, mientras que la Policía Cibernética brindó 150 asesorías en línea, recuperó 15 cuentas hackeadas, suspendió 19 líneas por actividades ilícitas y eliminó 15 sitios fraudulentos, evitando pérdidas económicas por 374 mil pesos.

Asimismo, mediante la Feria de Servicios Integrales, se brindó atención a más de mil 500 personas de la localidad de Petacalco, municipio de La Unión, y se anunció que el próximo evento se llevará a cabo el 15 de agosto en Juan R. Escudero.

El gobierno del estado de Guerrero refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de seguridad, justicia y bienestar social, en estrecha coordinación con las instituciones federales y municipales, para garantizar la paz y tranquilidad de las y los guerrerenses.