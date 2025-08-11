Arranca segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue

Anuncio

Llama el Gobierno de Guerrero a la población a sumarse a acciones de prevención del dengue

Chilpancingo, Gro., a 11 de Agosto del 2025.- Como parte de las acciones en materia de salud que mantiene en marcha el gobierno estatal que encabeza la Gobernadora Evelyn Salgado, en pro de la salud de las y los guerrerenses, a través de la Secretaría de Salud Guerrero, se dio el banderazo de arranque a las actividades de la Segunda Jornada Nacional de Lucha Contra el Dengue, esto en la cancha de basquetbol de la Colonia CNOP Sección C de la capital de estado, donde la titular de la dependencia estatal Alondra García Carbajal hizo un llamado a toda la población a participar activamente en las acciones de prevención y control del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue.

“El trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía es fundamental para reducir los riesgos, por ello, se exhorta a contribuir con la Estrategia ‘Patio Limpio y Cuidado del Agua Almacenada’ mediante las acciones de Barrido, Ordenado, Desyerbado y Recipientes Controlados, fundamentales para la eliminación de criaderos de mosquitos, por lo que hacemos la invitación a mantener limpios patios y azoteas, evitando objetos que puedan almacenar agua, sobre todo en estos momentos que estamos en época de lluvias”, dijo la funcionaria en su mensaje de bienvenida.

Además, recomendó utilizar repelente y medidas de protección personal, y subrayó que es fundamental que, si alguien presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza o malestar general, no se automedique y acuda a su unidad de salud más cercana.

La subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, Jessy Solchaga Rosas, explicó que los objetivos son incrementar las actividades de control y eliminación de criaderos potenciales en los planteles educativos del nivel preescolar, básico, medio superior y superior de las localidades prioritarias.

García Carbajal, dijo que es del interés de la mandataria estatal, que el mensaje preventivo llegue a todos los hogares, así como el fomentar las medidas personales, familiares y de la vivienda para sensibilizar a la población acerca de evitar el contacto con el vector, mediante campañas de comunicación en medios digitales, impresos y audiovisuales.

Mencionó que en esta ocasión se busca aprovechar las redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook como canal de comunicación que favorezca movilizar a la juventud para eliminar criaderos promoviendo acciones concretas: Barre, desyerba, ordena y protege el agua que usas, así como reducir la población del vector mediante acciones de control integral en planteles educativos y sitios de concentración poblacional, previo saneamiento básico de las localidades prioritarias.

Asistieron al arranque de estas actividades, el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera; funcionarios de la SSG y del gobierno estatal, representantes de autoridades civiles y militares, así como personal del sector salud.