La Secretaría de Educación Guerrero toma acciones inmediatas para atender a estudiantes de Santa Elena y evitar pérdida de clases

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La estrategia protegerá a 68 niñas, niños y adolescentes de primaria y telesecundaria ante los riesgos que representa el incremento del cauce durante la temporada de lluvias

Chilpancingo, Gro., a 29 de octubre de 2026.– Para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes y garantizar que continúen sus estudios sin exponerse a situaciones de riesgo, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) toma implementa una estrategia educativa en la comunidad de Santa Elena, en la sierra de San Miguel Totolapan, que permitirá a 68 estudiantes recibir clases sin tener que cruzar el río que divide a esta localidad.

La dependencia estatal informó que esta medida responde a una problemática que enfrentan las familias de la comunidad, donde la ubicación de los planteles escolares obliga a los alumnos de primaria y telesecundaria a atravesar el cauce del río para asistir a clases, situación que representa un riesgo cuando aumenta el nivel del agua durante la temporada de lluvias.

El secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, explicó que, después de dialogar con las autoridades de supervisión escolar, se acordó fortalecer la atención educativa mediante la incorporación de dos docentes adicionales: uno a la primaria Hermenegildo Galeana y otro a la telesecundaria Amelia Robles Ávila.

Detalló que, con esta acción, los maestros podrán trasladarse temporalmente al lado donde se encuentren los estudiantes cuando las condiciones del río impidan un cruce seguro, para que niñas, niños y adolescentes reciban sus clases sin necesidad de exponerse a las corrientes de agua.

La estrategia beneficiará a 68 estudiantes, de los cuales 42 cursan la primaria y 26 la secundaria, quienes podrán mantener la continuidad de sus actividades académicas aun cuando las condiciones climáticas dificulten el acceso a los planteles.

Castillo Peña señaló que actualmente la primaria Hermenegildo Galeana cuenta con tres docentes y un director, mientras que la telesecundaria Amelia Robles Ávila dispone de un solo maestro. Con la incorporación del nuevo personal se fortalecerá la capacidad de atención de ambos centros educativos y se contará con las condiciones necesarias para acercar las clases a los alumnos cuando sea necesario.

Precisó que los docentes adicionales se incorporarán durante los próximos días, una vez concluidas las gestiones correspondientes, y permanecerán asignados durante el ciclo escolar. Asimismo, se establecerá comunicación con las supervisiones escolares de ambos niveles para dar seguimiento a la aplicación de esta medida.

Con esta estrategia, la Secretaría de Educación Guerrero atiende una necesidad prioritaria de las familias de Santa Elena, colocando en el centro la seguridad de la niñez y juventud, para que ningún estudiante tenga que arriesgar su integridad para ejercer su derecho a la educación y las condiciones geográficas o climáticas no interrumpan su formación académica.