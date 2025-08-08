Refrenda Gobierno del Estado compromiso con comisarios del Valle de El Ocotito

Anuncio

Se reúnen funcionarios del Gobierno del estado, representantes de las fuerzas armadas y derechos humanos para atender sus peticiones

El Gobierno del Estado reitera su compromiso y respaldo de atender sus demandas para fortalecer la gobernabilidad que existe en la entidad.

El Ocotito, Mpio., de Chilpancingo, Gro., a 07 de Agosto del 2025.– En seguimiento al compromiso con los comisarios del Valle de El Ocotito, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Daniel Antonio Ledesma Osuna, encabezaron una reunión de trabajo con autoridades locales, en la que se abordaron diversas peticiones en materia de seguridad y atención a las comunidades.

Durante el encuentro, celebrado en las instalaciones de la Comisaria Municipal, los representantes del gobierno del estado escucharon de manera directa las inquietudes y planteamientos de los comisarios, destacando la solicitud de mayor vigilancia y presencia institucional en sus localidades.

En respuesta, los funcionarios estatales expresaron su plena disposición para realizar un diagnóstico integral que permita dar atención puntual a cada una de las demandas, priorizando aquellas relacionadas con la tranquilidad y el bienestar de la población.

Asimismo, refrendaron el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y reiteraron que su administración mantiene firme el compromiso de atender a las y los ciudadanos a través del diálogo, en el marco de una política de paz y gobernabilidad en todo el estado.

En la reunión también participaron el comandante del 50 Batallón de Infantería, coronel Carlos Javier Jaramillo Huerta; el Segundo comandante del 25 Batallón, coronel de la Guardia Nacional, Heriberto Félix Arpay; el delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero, Juan Carlos Barrios Curti; la Visitadora adjunta de la CODDEHUM Lilia Taquillo López; y el Segundo visitador de la CODDEHUM Fernando Esteban Ramírez.