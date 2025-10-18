SECTUR fortalece y reconoce los servicios turísticos en la entidad

Anuncio

Entregan reconocimiento a Mundo Imperial por su compromiso con la profesionalización y confianza turística

Acapulco, Gro., a 17 Octubre del 2025.- Como parte de los trabajos para fortalecer y reconocer los servicios turísticos en la entidad, el titular de la Secretaría de Turismo Estatal (Sectur), Simón Quiñones Orozco, entregó 26 Registros Nacionales y 10 Estatales de Turismo a los hoteles Pierre, Princess y Palacio, así como a centros de consumo de dichas hospederías, pertenecientes a Mundo Imperial, encabezado por su director general, Seyed Rezvani.

Quiñones Orozco destacó que estos registros permiten fortalecer la regulación de los comercios turísticos y dan certeza a sus actividades, además de identificar proveedores, fomentar la confianza del turista, permitir el acceso a beneficios, así como la operación legal del negocio.

A nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el funcionario estatal felicitó al equipo de Mundo Imperial por su compromiso y profesionalismo para dar seguimiento a los procesos necesarios para realizar estos registros, mismos que garantizan servicios de calidad y calidez para las y los visitantes.

“Todo este trabajo de preparación que ustedes están haciendo con sus registros nacionales y estatales de turismo, brinda confianza a la gente porque eso garantiza que ustedes cumplen con todos los requisitos y estándares que exige la Secretaría de Turismo y las normas oficiales mexicanas para tener los establecimientos dedicados al turismo”, expresó.

El funcionario estatal también reiteró la importancia de mantener una estrecha coordinación con el sector privado como Mundo Imperial, para fortalecer las estrategias impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado de la mano con la Secretaría de Turismo Estatal, a fin de desarrollar eventos de alto impacto que propicien la visita de miles de turistas a lo largo del año.

Asistieron al evento el subsecretario de Promoción Turística de la Sectur Estatal, Emilio Vázquez; la directora de Calidad y Regulación Turística de la dependencia, Lissett Tapia; el director comercial de Mundo Imperial, Ricardo Ramírez; la gerente general del hotel Pierre Mundo Imperial, Angélica García; la gerente de operaciones del hotel Palacio Mundo Imperial, Melina Carrillo, y la gerente de operaciones del hotel Princess Mundo Imperial, Lilibeth Moreno.