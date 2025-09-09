Se suma IMSS Guerrero al arranque de la Semana Nacional de Salud Pública 2025

Anuncio

Esta importante actividad en salud es del 06 al 13 de septiembre.

El lema de este año es “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”.

Chilpancingo, Guerrero, a 09 de Septiembre del 2025.- La titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, doctora María de Lourdes Díaz Espinosa, participó en el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, actividad encabezada por la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, bajo el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”.

El objetivo principal de esta jornada, que se realiza del 06 al 13 de septiembre, es impulsar acciones integrales de prevención, promoción de hábitos saludables y construcción de entornos sanos en todas las etapas de la vida, con la finalidad de reducir riesgos, mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar de la población.

Durante el evento se destacó que, de manera gratuita, se llevarán a cabo actividades de prevención, detección oportuna de enfermedades, ferias de salud y estrategias educativas en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos. Las acciones están orientadas a disminuir la incidencia de padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad.

Asimismo, se contempla la detección de enfermedades como cáncer cérvicouterino, de mama y próstata, hepatitis C, VIH, tuberculosis pulmonar, además del impulso a la salud mental, el bienestar emocional y la promoción de la salud materna, infantil y adolescente.

Durante la actividad realizada en el Polideportivo en esta ciudad, la doctora Díaz Espinosa resaltó el compromiso del Seguro Social para fortalecer la prevención y la vacunación, acciones que son pilar fundamental de esta campaña, a fin de llevar las acciones de salud a toda la población.

La estrategia de vacunación contempla alcanzar y mantener coberturas iguales o mayores al 95% en niñas y niños, reforzar esquemas básicos, intensificar la búsqueda de población susceptible de vacunas contra tos ferina y sarampión, así como garantizar la aplicación de biológicos en adolescentes, personas adultas y adultas mayores, de acuerdo con el esquema vigente.

Dentro de estas actividades, también se entregará Vida Suero Oral a niñas y niños menores de cinco años, se administrará vitamina A para menores de 6 a 59 meses, y se aplicará albendazol a niñas, niños y adolescentes de 2 a 14 años. Como parte de esta campaña, se promociona la actividad física en todas las edades.

La titular del IMSS Guerrero refrendó su compromiso con la salud de la población derechohabiente y la población en general, fortaleciendo acciones que permitan avanzar en la construcción de una sociedad más saludable y con mayor bienestar.

Asimismo, la doctora Díaz Espinosa realizó un recorrido por los diversos stands que se instalaron como parte del arranque de esta actividad de salud.

En el banderazo de arranque de la Semana Nacional de Salud, estuvieron presentes también, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; la diputada Beatriz Vélez Núñez; la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Guerrero, Liz Salgado Pineda; el titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez de Guerrero, Carlos Sánchez García y el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña.