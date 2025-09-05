Salud Guerrero convoca a la población a participar en la Semana Nacional de Salud Pública 2025

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 04 de Septiembre del 2025.– El Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Salud, invita a la ciudadanía a sumarse del 6 al 13 de septiembre a la Semana Nacional de Salud Pública 2025, jornada orientada a la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de la participación comunitaria.

La titular de la dependencia, Alondra García Carbajal, señaló que esta estrategia nacional constituye un esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para responder a las necesidades de la población en materia de prevención y promoción de la salud, con el propósito de garantizar el bienestar de las y los mexicanos.

Bajo el lema “Unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar”, indicó que en todo el territorio estatal se reforzarán las acciones preventivas, privilegiando la inclusión y la equidad, con atención especial a comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, población migrante, así como a niñas y niños de zonas rurales.

Las actividades contemplan ferias de salud, talleres educativos, detecciones oportunas, campañas en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos, con énfasis en la prevención y atención temprana de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad renal, además se fortalecerán los programas de vacunación y salud materno-infantil.

Finalmente, informó que el acto inaugural estatal se llevará a cabo el próximo lunes 8 de septiembre en el Polideportivo de Chilpancingo, a partir de las 12:00 horas, e hizo un llamado a la población a participar activamente en esta jornada en favor de la salud y el bienestar colectivo.