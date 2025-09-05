Fortalecen la Uagro y STAUAG su relación laboral, en beneficio de la comunidad universitaria

Anuncio

Entrega el rector Javier Saldaña Almazán los ejemplares impresos del Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2026

Acapulco, Gro., 04 de Septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán ratificó la relación de trabajo coordinado y respeto institucional que existe entre esta institución educativa y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG).

Este jueves, Saldaña Almazán entregó a la directiva sindical del STAUAG, encabezada por el Mtro. Francisco Hernández Herrera, los ejemplares impresos del Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2026.

“Esta acción refleja el trabajo coordinado e institucional entre la administración y el sindicato académico de la UAGro”, aseguró Saldaña Almazán.

Destacó que como rector “tengo un gran compromiso y respeto a las conquistas sindicales alcanzadas”.

El Contrato Colectivo, representa un compendio de los derechos y obligaciones de la comunidad académica, que será distribuido en todos los centros, escuelas y facultades de la UAGro, con el apoyo de las directivas delegacionales, para seguir fortaleciendo así su unidad y misión educativa.

El rector de la UAGro reiteró su gratitud y reconocimiento al esfuerzo incansable del STAUAG, cuyo trabajo permite que miles de jóvenes cumplan su sueño de convertirse en grandes profesionistas.