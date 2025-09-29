Avanza la distribución de medicamentos con las “Rutas de la Salud” en Guerrero

Anuncio

Se han distribuido 1 millón 329 mil 633 piezas de medicamentos y material de curación en los almacenes de las jurisdicciones del estado

Chilpancingo, Gro., a 29 de Septiembre del 2025.– La Secretaría de Salud Guerrero (SSG) informó que la distribución de medicamentos a través de la estrategia “Rutas de la Salud”, que garantiza acceso a medicamentos a la población más vulnerable en el país y en el estado, registra un importante avance durante la última semana de septiembre.

La dependencia informó que se han distribuido 1 millón 329 mil 633 piezas de medicamentos y material de curación en los almacenes de las Jurisdicciones Sanitarias 01 Tierra Caliente, 02 Norte, 03 Centro, 04 Montaña, 05 Costa Grande y 07 Acapulco, y está pendiente en la 06 Costa Chica.

En la Tierra Caliente se han entregado 133 mil 277 piezas de medicamento y 45 mil 839 de material de curación; en la Norte 155 mil 155 medicamentos y 91 mil 561 de material de curación; en la Centro 185 mil 401 medicamentos y 35 mil 294 materiales de curación.

Mientras que en la Montaña 233 mil 542 medicamentos y 41 mil 912 materiales de curación; en la Costa Grande se entregaron 228 mil 409 medicamentos y 69 mil 432 materiales de curación; y en Acapulco 74 mil 455 medicamentos y 35 mil 356 materiales de curación.

Con este abasto se garantiza la atención médica y suministro de medicamentos a la población para atender la salud de los guerrerenses que no cuentan con servicio médico de ninguna institución asistencial.