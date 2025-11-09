Diputado propone crear “Rincón Pintoresco” para Impulsar el Turismo en comunidades de Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 09 de Noviembre del 2025.- La Comisión de Cultura del Congreso del Estado analiza una iniciativa de decreto para crear el programa “Rincón Pintoresco” en el Estado de Guerrero, presentada por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza con el objetivo de impulsar el turismo en comunidades con potencial cultural y natural, fortaleciendo su promoción, capacitación e infraestructura mediante la Secretaría de Turismo estatal.

En tribuna, el diputado recordó que Guerrero es uno de los destinos más representativos del país, con una riqueza natural, histórica y cultural que atrae a millones de visitantes al año, por eso, la propuesta busca fortalecer el turismo como uno de los pilares económicos y culturales de la entidad, promoviendo el desarrollo sostenible de comunidades con vocación turística.

Jiménez Mendoza destacó que, si bien destinos como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco son referentes internacionales, existen otras regiones como la Costa Grande, Costa Chica, la Montaña y la Sierra, que cuentan con paisajes, tradiciones y expresiones culturales únicas que deben ser reconocidas y promovidas.

Agregó que el turismo en Guerrero genera miles de empleos directos e indirectos en sectores como hospedaje, artesanías, gastronomía y transporte, representando una importante fuente de ingreso para las familias locales. Sin embargo, dijo que es necesario diversificar la oferta turística para ampliar sus beneficios económicos y sociales hacia más municipios.

Por eso la iniciativa considera la creación del programa “Rincón Pintoresco” que busca reconocer y apoyar a localidades con características culturales, naturales o históricas sobresalientes, tomando como referencia modelos exitosos como el programa federal “Pueblos Mágicos” y la estrategia “Pueblos con Encanto” implementada en otras entidades para impulsar acciones de promoción, infraestructura, capacitación y fortalecimiento comunitario para potenciar su atractivo turístico.