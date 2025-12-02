Conmemora la UAGro el 157 aniversario de la Facultad de Derecho de Chilpancingo

Anuncio

Preside el rector Javier Saldaña Almazán la ceremonia conmemorativa, acompañado de directivos, maestros, alumnos e invitados especiales

Chilpancingo, Gro., a 02 de Diciembre del 2025.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) celebró los 157 años de vida institucional de la Facultad de Derecho de Chilpancingo.

El rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán encabezó el acto inaugural de la Semana de Actividades Académicas, Deportivas y Culturales, con la que se conmemora el aniversario de la facultad.

Durante más de un siglo y medio, este espacio ha formado a innumerables generaciones de abogadas y abogados comprometidos con la justicia, la ética y el humanismo, cumpliendo cabalmente con la misión de nuestra máxima casa de estudios: formar profesionistas de excelencia.

En el acto inaugural estuvieron presentes directivos, docentes, distinguidos invitados del ámbito jurídico y, sobre todo, de nuestros queridos estudiantes, quienes son el corazón de esta gran institución.

El rector Javier Saldaña Almazán expresó su felicitación a la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho.

“Son 157 años de tradición, formadora de juristas con visión humanista y un gran compromiso con la defensa de los derechos de todas y todos”, resaltó.

“¡Muchas felicidades a nuestra Facultad de Derecho Chilpancingo, baluarte centenario del saber jurídico en Guerrero!” manifestó Saldaña Almazán.