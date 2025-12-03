En Guerrero trabajamos para salvaguardar la vida y la integridad de los guerrerenses: Evelyn Salgado

Anuncio

Encabeza la Gobernadora los trabajos del Comité Estatal de Manejo del Fuego 2025

Destaca una disminución de incendios en relación con el año pasado

Acapulco, Gro., a 02 de Diciembre del 2025.- En Guerrero hay un gobierno y hay muchas instituciones, miles de hombres y mujeres, que estamos trabajando precisamente para prevenir y salvaguardar el patrimonio, la vida y la integridad de las y los guerrerenses”, señaló la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al encabezar los trabajos del Comité Estatal de Manejo del Fuego 2025, donde se informó sobre las acciones de prevención, atención y combate, que se realizaron en este periodo.

En el evento realizado en las instalaciones de la Octava Región Naval, la mandataria estatal destacó que, gracias a la coordinación de esfuerzos, se logró tener resultados positivos en materia de atención, mediante una visión integral del manejo del fuego, en donde la participación de todos es fundamental. Al respecto subrayó, que la administración que encabeza, asume esta tarea con absoluta claridad, impulsando la coordinación institucional, el fortalecimiento de capacidades y la presencia del estado en todo el territorio. Salgado Pineda agradeció la participación de todos los que hacen posible las diversas tareas de atención a los incendios forestales.

“Lo que hoy construimos, va más allá de una estrategia operativa, es una manera distinta que tenemos de cuidar a nuestro estado. Y cuando asumimos al territorio como un patrimonio común, y al fuego como un riesgo que puede transformarse con trabajo en equipo y planeación, la coordinación deja de ser un trámite y se vuelve una política que da certeza a las comunidades”, añadió.

En su menaje, la jefa del Ejecutivo enfatizó que es importante seguir trabajando en el tema de la Protección Civil y de la prevención, por ello pidió a la población estar atenta de los avisos emitidos por las autoridades a través de los canales oficiales. Y de la mano con este tema, la mandataria estatal mencionó que este año, la entidad cerró con salda blanco la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, lo que es resultado del trabajo y esfuerzo de las instituciones y de la sociedad guerrerense, priorizando la cultura de la prevención.

“Hoy vemos un pueblo más organizado, informado y que por supuesto ya tiene una mayor cultura de la Protección Civil y de la Prevención, esto también es fruto del trabajo en equipo, de todos los brigadistas, de todos los compañeros, de los cuerpos de emergencia y sobre todo, del compromiso solidario del pueblo guerrerense”,

Durante su participación, el titular de la Oficina de Representación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Guerrero, Carlos Toledo Manzur, informó que en el 2025 se registraron 261 incendios forestales, con una afectación de 106 mil 182 hectáreas y un total de 21 mil 700 jornales empleados. Destacó que hubo una disminución en la incidencia de estos fenómenos en comparación con el 2024; dijo que esto es resultado de la coordinación interinstitucional en prevención y combate de incendios.

En tanto, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, Ángel Almazán dio a conocer que para las actividades de pre-supresión y supresión de incendios forestales, se contó con la participación de 84 brigadas de diferentes dependencias, mil 47 combatientes; se instalaron 8 campamento por parte de Protección Civil, 4 de la Conafor y 6 de otras dependencias; se utilizaron 45 vehículos –entre pick up, motobombas, ambulancias y pipas-, además de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, que dio atención a un incendio en Cerro Grande, Iguala.

Para finalizar, el meteorólogo Fermín Damián Adame dio a conocer que como parte del pronóstico para el 2026, se espera que la temporada de incendios se desarrolle entre los meses de marzo a junio, iniciando de manera temprana y con mayor duración. Se estima que la mayor incidencia de estos fenómenos ocurra en las regiones de Tierra Caliente –en el municipio de Coyuca de Catalán- y en Costa Grande –en Tecpan-. Pidió estar atentos ante la presencia por altas temperaturas y la presencia de vientos.

Asistieron a este evento, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el comandante de la Octava Región Naval, Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla; el representante de la Novena Región Militar, Fernando Juárez Agustín; la diputada local, Obdulia Naranjo Cabrera; el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus; el secretario de Seguridad Pública, Antonio Ledesma Osuna; así como integrantes del comité.