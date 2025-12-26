Guerrero despliega operativo estatal para la Gala de Pirotecnia de Fin de Año y celebraciones simultáneas en 13 municipios

Anuncio

Coordinación interinstitucional garantiza seguridad, protección civil y logística en destinos turísticos y regiones del estado

El gobierno de Evelyn Salgado fortalece la promoción de Guerrero y consolida a Acapulco como referente nacional e internacional para el cierre de 2025

Acapulco, Gro., a 26 de Diciembre del 2025.- Con el propósito de cerrar el año con eventos seguros, ordenados y de alto nivel para la población y visitantes, el Gobierno del Estado de Guerrero llevó a cabo una reunión de coordinación interinstitucional para ultimar los detalles de la Gala de Pirotecnia de Fin de Año en Acapulco, así como del dispositivo estatal que permitirá la realización simultánea de espectáculos pirotécnicos en diversas regiones del estado.

El encuentro fue encabezado por el comandante de la Novena Región Militar, general José Roberto Flores Montes de Oca, y contó con la participación de autoridades militares, federales, estatales y municipales, quienes revisaron la estrategia integral de seguridad, logística y protección civil que se implementará antes, durante y después de las celebraciones del 31 de diciembre.

En la reunión participaron el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco; y el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, quienes, junto con el mando militar, afinaron los últimos ajustes del espectáculo piromusical que se desarrollará en la Bahía de Santa Lucía, y del operativo estatal que contempla 25 puntos de pirotecnia en 21 sedes, distribuidas en 13 municipios del estado.

Durante su intervención, el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, destacó que estas acciones, impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, fortalecerán la proyección turística de Guerrero a nivel nacional e internacional, con una ocupación hotelera estimada superior al 80 por ciento, posicionando a Acapulco como uno de los destinos preferidos para despedir el 2025 y recibir el 2026 con un espectáculo de alto impacto.

El dispositivo estatal contempla la realización de eventos pirotécnicos en Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Zona Norte y región Montaña, con centros de comando regionales en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, y la participación coordinada de dependencias estatales, fuerzas armadas y corporaciones de seguridad.

En el caso específico de Acapulco, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que se desplegará un operativo con 72 efectivos y 25 unidades, entre ambulancias, pipas, camiones de bomberos, vehículos de rescate, cuatrimotos, motos acuáticas y lanchas, que estarán estratégicamente distribuidas en zonas de mayor concentración como Pie de la Cuesta, Caleta-Caletilla, Acapulco Náutico, Playa Bonfil, Playa La Gloria y Puerto Marqués.

A nivel estatal, el esquema de seguridad contempla la participación de 393 elementos, con el apoyo de 61 unidades terrestres, 19 motopatrullas, tres embarcaciones, cinco drones y tres sistemas antidrones, además de recorridos de proximidad, vigilancia carretera, resguardo de zonas de montaje, control de accesos y acompañamiento en el traslado de la pirotecnia hacia los distintos puntos del estado.

Por su parte, el comandante de la Novena Región Militar subrayó la importancia de mantener operativos seguros y plenamente apegados a la normatividad vigente, destacando la corresponsabilidad entre autoridades y sociedad para fortalecer la imagen de Guerrero y de Acapulco como destinos turísticos confiables. Reiteró que la coordinación se fortalece con la participación de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y personal de la Defensa.

En tanto, el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros señaló que, por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, todas las instituciones estatales permanecerán en despliegue permanente antes, durante y después de los eventos, a fin de prevenir incidentes y garantizar condiciones óptimas para las celebraciones de fin de año. “La coordinación entre las fuerzas armadas, el Gobierno del Estado y los municipios envía un mensaje claro de confianza, organización y gobernabilidad”, puntualizó.

En la reunión participaron también representantes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y el Gobierno municipal de Acapulco, así como instancias operativas responsables de los dispositivos de vigilancia, monitoreo, rutas de evacuación y atención a la población durante las celebraciones.