Impulsa la UAGro el deporte como parte integral de la formación de la juventud

Acompaña el rector Javier Saldaña Almazán a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda a la firma de convenio con la CONADE

Acapulco, Gro., a 28 de Febrero del 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán acompañó a la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, en la firma del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración entre el Gobierno del Estado de Guerrero y la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).

Saldaña Almazán celebró esta alianza que de la mandataria del gobierno estatal y el organismo que encabeza Rommel Pacheco, Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

“Nuestra Gobernadora anunció también la construcción de 25 nuevas canchas de futbol en todo el estado. Un gran esfuerzo de su gobierno para impulsar el deporte guerrerense como nunca antes”, destacó el rector.

“Desde la Unidad Deportiva Acapulco (UDA), dimos la patada inicial al Mundialito Escolar Guerrero 2026, donde participamos con la fuerza de nuestras preparatorias y escuelas de nivel superior”, indicó.

Saldaña Almazán agregó que en la UAGro “seguimos fortaleciendo hábitos saludables y el deporte como parte esencial de la formación integral de nuestros estudiantes”.