Fortalece la UAGro su vinculación con el sector productivo de Guerrero

Anuncio

Asiste el rector Javier Saldaña Almazán a importante reunión empresarial

Acapulco, Gro., a 28 de Febrero del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) trabaja coordinadamente con el sector empresarial en el diseño de microcredenciales orientadas a la especialización de saberes.

El rector Javier Saldaña Almazán estuvo presente en el arranque de las mesas de trabajo con cámaras empresariales y el sector gubernamental.

Esta estrategia forma parte de la política nacional del Gobierno de México de aprendizaje a lo largo de la vida: pertinente, flexible y accesible para todas y todos.

“Participé con mucho gusto y grandes expectativas en la ‘Mesa Estratégica UAGro–Industria’, integrada por áreas académicas y de vinculación”, resaltó el rector de la UAGro.

Expuso que el objetivo es ofrecer un amplio abanico de oportunidades formativas mediante microcursos autogestivos de fácil acceso, pensados especialmente para las y los trabajadores de los sectores productivos de Guerrero.

“La educación tradicional ha evolucionado y la UAGro está a la vanguardia, ofreciendo conocimientos y formación profesional alineados con las últimas tendencias educativas”, finalizó.