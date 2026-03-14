Impulsa la UAGro espacios para que estudiantes desarrollen proyectos de emprendimiento

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Inaugura el rector Javier Saldaña el programa CREO MX Guerrero

Acapulco, Gro., a 13 de Marzo del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) busca fortalecer el desarrollo económico de sus estudiantes y egresados mediante iniciativas que les permitan llevar sus ideas de negocio a la práctica.

A través del programa CREO MX Guerrero, promovido por el Centro de Innovación, Competitividad y Sostenibilidad (CICS), se busca acercar al sector empresarial con jóvenes universitarios que cuentan con propuestas innovadoras y proyectos productivos.

Estas acciones forman parte de la estrategia de la institución para abrir espacios donde los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y transformarlos en modelos de negocio viables.

El rector Javier Saldaña Almazán afirmó que impulsar el desarrollo económico más allá del aula es fundamental para los estudiantes y egresados de la UAGro.

“Por eso buscamos espacios con oportunidades para poner en práctica modelos de negocio y convertir sus ideas en proyectos exitosos y viables”, resaltó.

La iniciativa también pretende fortalecer la relación entre la academia, la investigación y el sector productivo, con el objetivo de generar un impacto positivo en la economía local de Guerrero y fomentar el emprendimiento entre la comunidad universitaria.