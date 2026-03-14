Diputado busca mayor eficacia Legislativa en conducción del Congreso de Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 13 de Marzo del 2026.- Con el propósito de que la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local pueda recaer en una diputada o diputado del mismo grupo parlamentario que encabece la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos analiza una iniciativa para reformar el numeral 2 del Artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, presentada por el diputado Joaquín Badillo Escamilla.

En tribuna, el legislador explicó que su propuesta busca permitir que una diputada o diputado presida la Mesa Directiva aun cuando pertenezca al mismo grupo parlamentario que dirige la Junta de Coordinación Política, con el fin de fortalecer la coordinación institucional e interna del Poder Legislativo y agilizar el desahogo del trabajo parlamentario.

Añadió que la iniciativa pretende mejorar la articulación entre ambos órganos de gobierno, evitando duplicidades administrativas y retrasos en la agenda legislativa. Señaló que, al existir coincidencia en la conducción de la Junta y la Mesa Directiva, se podría lograr mayor eficiencia en la toma de acuerdos, la organización de las sesiones y la conducción de los debates, contribuyendo además a la estabilidad institucional del Congreso, especialmente en periodos de alta carga de trabajo. Esto permitiría una mayor alineación entre los acuerdos políticos y la conducción técnica de las sesiones.

El diputado por Morena subrayó que la propuesta también responde al principio de representación democrática, al considerar que la mayoría parlamentaria expresada en las urnas puede reflejarse legítimamente en la conducción de los órganos de gobierno del Congreso, garantizando gobernabilidad, eficacia legislativa y respeto a la voluntad ciudadana.