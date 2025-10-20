Las universidades públicas están comprometidas con el desarrollo de México: Javier Saldaña Almazán 

Anuncio

Participa la UAGro en reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA)

Acapulco, Gro., a 20 de Octubre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán participó en la LXIV Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), celebrada en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Esta relevante reunión, convocada por el Secretario Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Luis Armando González Placencia, y el Director de la DGESUI, Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, contó también con la distinguida presencia del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya.

En este espacio de diálogo para las universidades e instituciones educativas de México, se abordaron temas fundamentales para el presente y futuro de la educación superior.

Entre los principales temas resaltan el Seguimiento a la Comisión de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en las regiones del país, Avances en el censo sobre el uso y percepción de la inteligencia artificial generativa en la educación superior, Participación de las IES en las Jornadas de Tequios por la Paz y Progresos del Observatorio Interinstitucional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior en México.

En su intervención, Javier Saldaña reiteró el compromiso de la UAGro para apoyar a los damnificados por la Tormenta Raymond mediante brigadas multidisciplinarias, donación de víveres recolectados en nuestros centros de acopio e implementación de un Call Center para asistir a la población afectada.

“Las universidades públicas estamos comprometidas con el desarrollo de México, formando en nuestras aulas a las y los profesionales que construirán una mejor nación”, destacó el rector de la Uagro.