Diputada pide la contratación de Empresas Locales en proyectos de CONAGUA y FONATUR en Guerrero

Chilpancingo, Gro. a 19 de Octubre del 2025.- La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para que, en los proyectos de inversión para Guerrero, en particular para Acapulco, se contrate a las empresas locales para la realización de obras, acciones y servicios con el fin de que se generen empleos y se apoye la reactivación económica regional.

La propuesta es analizada por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde la legisladora expone que los proyectos de inversión, tanto públicos como privados, constituyen un instrumento esencial para alcanzar el desarrollo en infraestructura, empleo y dinamismo económico en las regiones donde se llevan a cabo.

Sin embargo, señala que es necesario reconocer que los beneficios de tales proyectos no siempre se reflejan de manera equitativa en las comunidades donde se realizan y que es necesaria la participación de empresas locales en su ejecución.

La diputada puntualiza que el próximo año habrá una inversión muy importante por parte de FONATUR y CONAGUA para el Estado y en particular para Acapulco, por lo que se exhorta a estas dependencias para que en estos proyectos se contraten a empresas locales para reactivar el empleo, los servicios y sobre todo la economía.