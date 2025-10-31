Premian a la UAGro por proyecto de innovación en Gestión Administrativa

Anuncio

Recibe el rector Javier Saldaña Almazán el galardón durante el Encuentro ANUIES-TIC UNAM 2025

Ciudad de México, a 30 de Octubre del 2025.– La Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) recibió un galardón en la categoría “Innovación de la Gestión mediante las TIC”.

Esta distinción la obtuvo en el marco del Encuentro ANUIES-TIC UNAM 2025, ante la presencia del Dr. Luis Armando González Placencia, Secretario Ejecutivo de la ANUIES; del Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Rector de la UNAM, y representantes de instituciones educativas de todo el país.

El proyecto se denomina Emisión de Credenciales Verificables usando Blockchain para Documentos Oficiales de la UAGro.

El rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán agradeció este reconocimiento otorgado a la máxima casa de estudios de Guerrero.

“Este reconocimiento es un tributo al trabajo en equipo de las áreas de la Dirección de Administración Escolar y la DGTID, acciones que fortalecen la transparencia, el avance tecnológico, la eficiencia administrativa y académica”, resaltó Saldaña Almazán.