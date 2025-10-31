“La Educación es la base para transformar Guerrero”: Evelyn Salgado 

Anuncio

Histórica inversión educativa: Evelyn Salgado destina más de 422 MDP para mejorar escuelas de la región Centro

Inaugura cancha de Fut-7 en la Normal “Rafael Ramírez” de Chilpancingo representó una inversión de 4.5 MDP: IGIFE

Chilpancingo, Gro., a 30 de Octubre del 2025.– “Lo mejor que podemos hacer es invertir en educación, es el único camino que existe para la paz, el desarrollo y el bienestar de Guerrero”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al inaugurar la cancha de Fut – 7 de la Escuela Normal Urbana “Rafael Ramírez”, donde destacó que se han destinado más de 422 millones de pesos, solo en la región Centro en lo que va de la administración, beneficiando a más de 32 mil estudiantes, fortaleciendo los espacios educativos y la calidad del aprendizaje.

Ante la comunidad normalista, la mandataria estatal dijo que tan solo en Chilpancingo, a través del IGIFE se han atendido 73 escuelas beneficiando a 17 mil 548 alumnos de todos los niveles educativos, con una inversión superior a 184 millones de pesos entre 2021 y 2025.

Durante la inauguración de la nueva cancha de Fut 7 con pasto sintético en la Escuela Normal Urbana “Rafael Ramírez”, la gobernadora dijo que en esta obra se destinó una inversión de 4.5 millones de pesos y reafirmó que su gobierno continuará impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura escolar, que mejoren el nivel educativo, el deporte y fomenten la sana convivencia.

“La transformación solo tiene sentido cuando se transforma en justicia social, cuando se pone al servicio de quienes forman a nuestros estudiantes y cuando se materializa en justicia para el personal docente. La educación es la base para transformar Guerrero”, señaló Evelyn Salgado.

La Gobernadora dio la primera patada con la que inauguró oficialmente la nueva cancha de Fut 7, un espacio moderno y seguro que fomenta el deporte, la convivencia y el sano esparcimiento en la Escuela Normal Urbana “Rafael Ramírez”.

Asistieron al evento la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el director del IGIFE, Benjamín Guinto Nava; el director de la Escuela Normal, Alfredo Bartolo López, así como los diputados, Pánfilo Sánchez Almazán y Héctor Suárez Basurto.