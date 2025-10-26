Realizan el desfile “La UAGro hasta los huesos”, en memoria de las víctimas del Huracán “Otis”

Anuncio

“Acapulco está de pie, Acapulco no se rinde”, afirmó el rector Javier Saldaña Almazán

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., a 25 de Octubre del 2025.- Entre tradición, color y memoria, la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) se unió en un gran desfile universitario, en honor a las víctimas del Huracán “Otis”.

Autoridades y estudiantes de preparatorias, licenciaturas y centros de cultura, llenaron la Costera Miguel Alemán de Acapulco con arte, música y orgullo guerrerense.

En su mensaje a los participantes, el rector Javier Saldaña Almazán expresó que a dos años de sufrir el embate de la naturaleza, con el esfuerzo de todos, hoy podemos ver que “Acapulco está de pie, Acapulco no se rinde”.

Destacó que con esta actividad, la Uagro honra a quienes hace dos años perdieron todo, por el paso del Huracán “Otis” que devastó la ciudad.

“Hoy la Universidad sale para rescatar las costumbres, pero también para honrar la memoria de quienes perdieron la vida”, señaló Javier Saldaña, quien dijo que la UAGro estuvo en esos momentos dando su mano para ayudar a los damnificados.

“Aquí estuvimos, en brigadas de limpieza, en brigadas médicas y distribuyendo la ayuda que enviaron varias universidades del país”, destacó el rector de la Uagro.

Llamó a los jóvenes a cuidar el medio ambiente, para evitar desastres naturales, pero sobre todo a estar siempre trabajando con el pueblo.

“La Universidad ha retomado un rumbo pegado y cerca de su pueblo. Ustedes jóvenes que se preparan, queremos que renazca en ustedes el amor, la solidaridad y el humanismo para darle lo mejor a este gran estado que es Guerrero”, instó el rector Javier Saldaña.