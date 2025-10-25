Guerrero se suma a las audiencias públicas de Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Anuncio

Evelyn Salgado y Lázaro Cárdenas Batel abren un espacio de diálogo ciudadano en la construcción democrática del país

Chilpancingo, Gro., a 24 de Octubre del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el Jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, dieron inicio en Guerrero a los trabajos de participación en las Audiencias Públicas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el propósito de abrir un espacio de diálogo ciudadano en la construcción democrática del país.

En este encuentro en Chilpancingo, participaron organizaciones sociales, académicos, jóvenes, mujeres y pueblos originarios, con el objetivo de escuchar voces y propuestas que contribuyan a una reforma justa, transparente e incluyente, que fortalezca la representación política y la confianza ciudadana en las instituciones.

En su mensaje, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que México vive una etapa de reflexión democrática, en la que, si bien las instituciones han avanzado, persisten desafíos como el abstencionismo, la desigualdad en la representación, la desinformación digital, así como la necesidad de reforzar la rendición de cuentas y los mecanismos de participación directa.

“La reforma que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no busca desmantelar lo construido, sino sanear y perfeccionar el modelo, simplificar procesos, abaratar costos y fortalecer el vínculo entre el pueblo y sus instituciones”, señaló Salgado Pineda.

Agregó que el objetivo es muy claro: Que la política vuelva a ser una herramienta del bien común y no un instrumento de intereses particulares.

Durante la sesión, presidida por el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, se realizaron ponencias y presentaciones con propuestas para enriquecer el contenido de la Reforma Electoral, fortaleciendo la soberanía popular y la pluralidad política.

Cárdenas Batel destacó que se trabaja en una reforma electoral a la altura de los tiempos históricos del país, que dé mayor solidez al sistema democrático, en congruencia con la lucha del pueblo de México por la democracia.

Asimismo, reconoció que Guerrero ha jugado un papel de vanguardia a lo largo de la historia nacional, con aportes decisivos en los momentos más importantes del país.

Además, informó que hasta el momento se han realizado 25 audiencias públicas en distintas entidades del país, como parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum por abrir un ejercicio democrático, libre y plural, donde se escuchen las voces ciudadanas y las diversas expresiones políticas en torno al sistema democrático de México.