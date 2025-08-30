Rector de la UAGro consolida alianza con Google México

Anuncio

Ciudad de México, a 29 de Agosto del 2025.– El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Dr. Javier Saldaña Almazán, sostuvo una reunión en las oficinas de Google México con el objetivo de reforzar la colaboración iniciada en 2020 entre la universidad y la empresa tecnológica.

La visita busca ampliar el acceso de la comunidad universitaria a herramientas innovadoras en inteligencia artificial, educación en la nube y procesos de innovación digital.

De esta manera, la UAGro se suma a las instituciones de educación superior en el país que trabajan de la mano con gigantes tecnológicos para impulsar el desarrollo académico y científico.