Exhorta el Congreso dar cobertura total en vacunación contra el sarampión

Chilpancingo, Gro., a 29 de Agosto del 2025.- La Comisión Permanente de la LXIV Legislatura aprobó un exhorto para que se cumpla con la cobertura total y efectiva de vacunación contra el sarampión a los diferentes grupos de edades que deban ser inmunizados.

La propuesta de acuerdo fue presentada por la diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC), quien expuso que recientemente autoridades de Salud confirmaron casos de sarampión en Guerrero, concentrados principalmente en la región Montaña.

Dijo que el sarampión es una enfermedad viral y contagiosa que en la actualidad se creía erradicada en el país, pero ha regresado con fuerza y hasta la última actualización de agosto se contabilizaban 8,386 casos y lamentablemente 15 fallecimientos.

Y es que refirió que la Organización Panamericana de la Salud ha reiterado la necesidad de que la cobertura de vacunación sea entre los cero y los cuatro años de edad, y agregó que, aunque muchas personas pueden recuperarse sin complicaciones, el sarampión desde su inicio trae fiebre y comezón, pero también puede derivar en neumonía, encefalitis e incluso la muerte.

Por ello, la diputada considera pertinente que la Secretaría de Salud en Guerrero continúe en la ruta de la cobertura total y efectiva de vacunación contra el sarampión, como una política pública prioritaria en este momento en la entidad. El exhorto fue aprobado por unanimidad.