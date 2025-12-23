Acapulco recibe al Buque Escuela Cuauhtémoc, símbolo naval y orgullo de México

Anuncio

El “Caballero de los Mares” engalana el puerto y refuerza su proyección turística internacional

Acapulco, Gro., a 22 de Diciembre del 2025.– En nombre del pueblo de Guerrero, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda expresó su agradecimiento a la Secretaría de Marina Armada de México por el arribo del emblemático Buque Escuela Cuauhtémoc al puerto de Acapulco. Símbolo de identidad nacional y embajador de buena voluntad de México en los mares del mundo, su llegada fortalece el orgullo nacional y reafirma a la bahía de Santa Lucía como un punto estratégico para el turismo y la vocación marítima del estado.

A través de sus redes sociales, Evelyn Salgado dio la bienvenida a los cadetes y a la tripulación del Buque Escuela Cuauhtémoc, a quienes reconoció como dignos representantes de México en el mundo, reiterando el respaldo del gobierno del estado de Guerrero a las acciones que fortalecen la identidad nacional y promueven la confianza en el presente y futuro del puerto.

La llegada del también conocido como el “Caballero de los Mares” fue recibida con entusiasmo por autoridades civiles y navales, así como por habitantes y visitantes que se congregaron en el muelle para presenciar este acontecimiento de alto valor histórico y simbólico.

Su presencia en Acapulco consolida el vínculo de coordinación y cercanía entre la Secretaría de Marina y el pueblo guerrerense, además de proyectar una imagen positiva del puerto a nivel nacional e internacional.

El Buque Escuela Cuauhtémoc cumple una función fundamental en la formación integral de los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes a bordo fortalecen sus conocimientos náuticos, valores cívicos, disciplina y vocación de servicio.

A lo largo de sus travesías internacionales, la embarcación representa a México en diversos puertos del mundo, promoviendo la cultura, la historia y los valores nacionales, así como estrechando lazos de amistad y cooperación con otras naciones.

El arribo del Cuauhtémoc a Acapulco se suma a las acciones de reposicionamiento del destino turístico, destacando las condiciones de seguridad, hospitalidad y belleza natural que distinguen al puerto.

Autoridades estatales y municipales destacaron que la visita del Cuauhtémoc no solo fortalece la oferta turística y cultural de Acapulco, sino que también fomenta el orgullo cívico y el acercamiento de la sociedad con las instituciones armadas, reconociendo su labor permanente al servicio de la nación.

Con este arribo, Acapulco se consolida como un puerto abierto al mundo, capaz de albergar eventos de alto valor histórico y simbólico, reafirmando su vocación marítima y su papel como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

El gobierno del estado continúa impulsando acciones que fortalecen la imagen del puerto, promueven el turismo y generan bienestar para las familias guerrerenses, en coordinación con las instituciones federales y las fuerzas armadas.