Evelyn Salgado reconoce al Congreso por aprobar por unanimidad el Presupuesto 2026

Anuncio

En 2026 se ejercerán más de 87 mil mdp priorizando rubros en seguridad, salud, bienestar y transparencia

Chilpancingo, Gro., a 22 de Diciembre del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció el trabajo legislativo de las y los diputados del Congreso del Estado, luego de que el Pleno aprobara por unanimidad el dictamen del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, el cual prioriza rubros estratégicos como seguridad, salud, bienestar y transparencia.

El dictamen fue avalado con 46 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, lo que permitirá al Gobierno del Estado ejercer en 2026 un presupuesto de 87 mil 113.7 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 1.0 por ciento en comparación con el monto aprobado para 2025.

El presupuesto contempla también el fortalecimiento de los municipios, colocando a la transparencia como eje central. En este contexto, la reciente aprobación de las leyes de ingresos municipales para el ejercicio 2026 otorgará a los ayuntamientos mayor capacidad recaudatoria, acompañada de la exigencia de mantener disciplina financiera y un manejo responsable de los recursos públicos.

En el documento aprobado se privilegia la rendición de cuentas y se garantiza que cada peso ejercido se apegue estrictamente a las reglas de operación, con el objetivo de evitar desvíos de recursos y reforzar el combate a la corrupción.

La aprobación del Presupuesto de Egresos 2026 se dio como último punto de la sesión correspondiente a este 2025, con lo que la 64 Legislatura del Congreso del Estado dio por concluidos sus trabajos y citó a su primera sesión del próximo año para el 7 de enero de 2026.