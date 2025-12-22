Impulsa la UAGro alianzas estratégicas para elevar la calidad de la enseñanza

Anuncio

Concluye curso de capacitación docente en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en México

Acapulco, Gro., a 20 de Diciembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán acompañó a 70 maestras y maestros de nivel medio superior y superior en la clausura de un curso de capacitación docente.

Este curso fue impulsado por las Direcciones Generales de las áreas académicas y la Dirección de Internacionalización de la UAGro, en estrecha colaboración con la Oficina Regional de Inglés (RELO) de la Embajada de los Estados Unidos en México.

Este programa se imparte únicamente a profesores de universidades seleccionadas por la Embajada.

Saldaña Almazán agradeció al Ministro Silvio I. González, encargado de la Diplomacia Pública de la Embajada de EUA, por su valioso apoyo y disposición.

De igual manera, extendió su reconocimiento a Russell Barczyk, Jefe de la Oficina Regional de Inglés para México y Latinoamérica, quien coordina estos esfuerzos clave para fortalecer las habilidades en la enseñanza del idioma inglés, una herramienta esencial para una mejor labor docente.

“Agradecemos enormemente por esta oportunidad que beneficia a decenas de catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Seguimos impulsando alianzas estratégicas que elevan la calidad de nuestra enseñanza”, indicó el rector de la UAGro.